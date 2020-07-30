Сарри о будущем: «Не думаю, что боссы принимают решения по одному матчу. Они оценят весь сезон»

Главный тренер подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (2:1, первый матч – 0:1).

«Я ожидал меньшего. Думаю, что мы выдали отличную игру. За последние несколько дней команда ожила, и я был бы очень доволен их выступлением, если бы игроки не были опустошены из-за вылета.

К сожалению, мы вылетели из-за результата первого матча, по сути, из-за первого тайма первого матча. В этом соревновании пленных не берут. После отличных результатов в этом турнире мы все равно вылетели», – отметил тренер.

Также специалист ответил на вопрос о своей встрече с руководством «бьянконери», где, вероятно, будет обсуждаться будущее тренера в клубе.

«Не думаю, что руководители высшего звена принимают решения, основываясь на одном матче. Они будут оценивать весь сезон.

Этот вопрос оскорбителен, но не по отношению ко мне, а по отношению к руководству. У меня есть контракт, я уважаю его условия и ничего не ожидаю», – заявил Сарри.

Роналду вылетел так рано из ЛЧ впервые за 10 лет, хотя очень старался – в плей-офф за «Юве» забивает только он