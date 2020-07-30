Лэмпард об игре с «Баварией»: «История знает матчи, когда все менялось. «Челси» нужно верить»

Главный тренер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Специалист ответил на вопрос, верит ли он в то, что «синие» смогут отыграться после поражения со счетом 0:3 в первой встрече.

«Я думаю, да, иначе нас бы тут не было. Нам нужно верить, в большей степени должны верить игроки, чтобы сражаться.

Без сомнения, это очень сложная задача. Будет чрезвычайно трудно, но история знает матчи, когда все менялось, если брать знаменитые, легендарные противостояния, и мы должны верить, что у нас есть возможность сотворить нечто особенное.

Мы должны подойти к матчу с таким настроем, выложиться полностью и играть уверенно, этого я жду от своих ребят. Я не хочу, чтобы они настраивались, что это слишком сложно, и испытывали негатив. Они должны испытывать позитив», – сказал Лэмпард.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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