Дзюба о Суперкубке: «Главное, совершить, в историю попасть. Трофеи не пахнут»

Форвард поделился впечатлениями после выигрыша матча за против (2:1).

«Безумно приятно, честно. Это восхитительные эмоции. Тем более «Локомотив», пожалуй, самый неудобный соперник. Они сегодня играли хорошо, мы выжидали. Первый гол - потрясающая передача Дугласа Сантоса, просто великолепнейшая. А второй гол - Малком с Дриусси разыграли, Себа покатил - и просто космический гол от Маги. Думаю, лучшим игроком матча должны были назвать Магомеда Оздоева.

Но, как обычно у нас, мы не умеем без приключений. Вместо того, чтобы спокойной 2:0 довести, мы пропустили гол и началась такая нервозная игра, можно сказать. Но хорошо, что так все закончилось. Поэтому, главное, совершить, в историю попасть. Трофеи не пахнут.

Третий трофей менее чем за месяц? Как я уже сказал, немножко начинаем привыкать к хорошему - вот эти вот встречи, эти медальки. Так что, конечно, приятно. Но дальше у нас еще много всяких вершин, которые нужно покорить, поэтому… Приятно. Сегодня мы хотим порадоваться, насладиться. Даже голос сел, меня подвел.

Круто все равно - эмоции классно, побеждать. И атмосфера прикольная, и болельщики наши восхитительны, и локомотивские хорошо поддерживали. Мне кажется, матч удался, был эмоционально-напряженным. Качество, может быть, было не всегда хорошим, черт возьми, но голы были прекрасные», - сказал Дзюба в эфире клубного телевидения.