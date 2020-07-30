Бензема вышел на 4-е место среди бомбардиров ЛЧ, забив 65-й гол. Больше только у Роналду, Месси и Рауля

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси Рауль Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема сравнял счет в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Манчестер Сити» (1:1, первый тайм).

Француз забил 65-й гол в ЛЧ и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, опередив форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Лидирует в гонке бомбардиров нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (129 мячей с учетом сегодняшнего гола «Лиону»), у форварда «Барселоны» Лионеля Месси - 114 мячей, у экс-форварда «сливочных» Рауля – 71.

Sports.ru проводит текстовую трансляцию матча.

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