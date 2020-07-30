Натан Аке: «Ман Сити» – лучшая команда Англии последнего десятилетия. Попасть сюда – мечта»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Натан Аке Футбол

Новичок «Манчестер Сити» Натан Аке поделился впечатлениями от перехода в клуб.

«На протяжении последнего десятилетия «Сити» был лучшей командой Англии. Попасть сюда – моя мечта.

Это топ-клуб с множеством игроков мирового класса. Куда ни глянь – везде громкие имена, игроки сборных.

Гвардиола – тренер, которым восхищаются во всем мире. Его достижения в футболе говорят сами за себя. Успехи, которых он добился, невероятны, а прививаемый им стиль игры мне очень нравится.

Я знаю, что мне придется усердно потрудиться, чтобы попасть в состав, но для этого я и здесь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть трофеи», – сказал Аке.

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