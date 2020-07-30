«Ювентус» – «Лион» – 0:1. Депай открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция

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Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Ювентус» и «Лион»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Ювентус Италия – Лион Франция 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
7 августа, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 12, пенальти Депай.
ЮвентусШченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо, Бентанкур, Пьянич, Бернардески, Игуаин, Роналду.
ЛионАнтони Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Дюбуа, Ауар, Какре, Бруно Гимараэс, Корне, Токо-Экамби, Депай.

Первый матч: 0:1

Статистика ЛЧ

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