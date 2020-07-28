Клубы РПЛ вчера получили звонки с просьбой поддержать Прядкина через заявления в прессе (Сергей Егоров)

Глава РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, на фоне сложной ситуации вокруг 59-летнего управленца клубы РПЛ вчера получили звонки с просьбой поддержать Прядкина через заявления в прессе, и некоторые из них откликнулись.

Согласно действующему уставу РПЛ, для отрешения главы лиги от должности достаточно 2/3 голосов клубов.

Вчера появилась информация о том, что клубы РПЛ могут инициировать отставку действующего главы лиги, объявив ему вотум недоверия. Отмечалось, что президент РФС Александр Дюков не намерен поддерживать Прядкина.

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