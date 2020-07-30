Прядкин предложил отменить дополнительное время в Суперкубке и разрешить 5 замен. Решения пока нет

Продолжается обсуждение формата Олимп Суперкубка России, где сыграют и .

Глава РПЛ Прядкин обратился в с предложением убрать дополнительное время в случае ничейного результата и дать командам возможность сделать 5 замен.

В этом виде предложение было вынесено на голосование, но около часа назад его частично отозвали. Предложено оставить дополнительное время и добавить еще одну замену: 5 в основное время + 1 в дополнительное время.

Ранее сообщалось о том, что отмена дополнительного времени – это пожелание Первого канала.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.