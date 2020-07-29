Василий Кикназе: «Календарь составлен плохо. К игре с «Зенитом» в РПЛ подойдем вымотанными»

Генеральный директор «Локомотива» поделился мыслями о календаре на сезон.

– Правда, что вы рассматриваете возможность выставить дубль на Суперкубок?

– На мой взгляд, у нас ставится эксперимент над здоровьем игроков. Мы провели 8 матчей за 4 недели. Сейчас нам предлагают сыграть 7 матчей за 3. И говорят: англичане играют, и ничего. Считаю, сравнение не совсем корректное: у нас разные составы с разным количеством игроков, которые способны выходить в обойме и в ротации. Плюс впереди еврокубки.

В 6-7-м туре после возобновления у нас появились серьезные кадровые проблемы. Повторения точно не хочется, как и экспериментов. В итоге мы остановили дискуссию. Хотя мы нашли клуб, который был готов вместе с нами изменить расписание и провести дополнительный матч в сентябре. Но мотивируя тем, что нельзя ломать календарь, ряд уважаемых клубов поддержал лигу. Сказали, что они бы болезненно восприняли изменения календаря. После этого мы прекратили дискуссии и сосредоточились на своем собственном решении. Финальное мнение команды и главного тренера: мы будем играть основой. Но я по-прежнему считаю, что календарь составлен плохо.

– Но «Зенит», с которым вам играть в Суперкубке, на календарь не жаловался.

– Здесь сказывается преимущество их бюджета. На мой взгляд, неслучайно, что наш матч с «Зенитом» в РПЛ стоит последней игрой августа. По идее, мы подойдем к ней вымотанными. Но спортивную злость никто еще не отменял, так что посмотрим, в какой форме мы будем. Питеру точно легко с нами не будет.

Кстати, второй матч с «Зенитом» в чемпионате у нас за три тура до финиша сезона и на выезде. Там тоже будет многое решаться. Наверное, случайно так совпало. Но ничего, поборемся.

– Объясните, почему «Локомотив» к концу августа будет вымотанным, а «Зенит» нет.

– У нас возможности ротации меньше. А календарь, возможно, даже лучше, больше домашних матчей, на что указывали коллеги из лиги. Но считаю, что в данном случае именно ротация – ключевой фактор.

– Как вы хотели улучшить календарь? Что предлагали?

– Мы хотели сыграть в любой мидуик сентября после паузы на сборные. И предлагали поставить игру с «Зенитом» на первый тур, а стартовую игру передвинуть на сентябрь. Но не согласился, – рассказал Кикнадзе.

«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ 30 августа.

«Локо» держит в уме игру вторым составом за Суперкубок. 7 матчей за 21 день – перебор». Мещеряков о календаре