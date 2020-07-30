«Пускай клевещут». Медведев о слухах про коронавирус в «Зените»

Генеральный директор прокомментировал информацию о случаях коронавируса в команде.

– Появилась информация о зараженных в «Зените». Правда ли это?

– Мы все тесты перепроверяем по три раза. Человек, чей тест дал положительный результат, давно изолирован от команды, все органы извещены. И он сдает повторные.

– Информация о Шамкине – неправда?

– Мы фамилии не раскрываем – это врачебная тайна, а сомнительный результат теста при последующих анализах оказался отрицательным.

– Вам не кажется, что вся история выглядит спланированной акцией против «Зенита»?

– Это абсолютно не важно, у нас все под контролем, а слухи и их источники всегда нужно проверять. Пускай клевещут.

У нас команда после золотого дубля готовится к новому сезону. Задача – выиграть третий раз подряд чемпионат. А ближайшая задача – матч с «Локомотивом». На игру поехали те, кто готовы, – сказал Медведев.

Ранее Sport24 сообщил о сомнительных тестах на коронавирус у и Дениса Терентьева, но позже разместил вместо этой информации опровержение со стороны «Зенита». Позднее Терентьев выложил отрицательный тест на коронавирус. Телеграм-канал «Мутко против» писал, что положительный тест у Даниила Шамкина.

Также журналист Сергей Егоров сообщил, что 7 человек в сдали сомнительные тесты на коронавирус.