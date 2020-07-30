Терентьев выложил отрицательный тест на коронавирус: «Фабрика фэйков»

Защитник опубликовал в инстаграме результаты своего теста на коронавирус.

Тест показал отрицательный результат.

«Узбагойтесь. 🤓 Проверяйте источники. 😉 #Фабрикафэйков», – написал Терентьев.

Ранее Sport24 сообщил о сомнительных тестах Юрия Жиркова и Дениса Терентьева, но позже разместил вместо этой информации опровержение со стороны «Зенита».

Также журналист Сергей Егоров сообщил, что 7 человек в «Зените» сдали сомнительные тесты на коронавирус.

Фото: скриншот сторис Дениса Терентьева