Гендиректор «Зенита» о Семаке: «Может, вернемся к традиции, когда великие тренеры работали десятилетиями»

Генеральный директор тепло отозвался о главном тренере клуба .

Ровно 10 лет назад, 6 августа 2010 года, Семак перешел в «Зенит» из «Рубина».

«Сергей Семак был блестящим игроком, который чувствовал игру, видел поле, действовал очень самоотверженно, играл по-командному. Свои черты игрока он систематически вносит в игру «Зенита».

Хочется, чтобы вслед за первым десятилетием последовала сначала «пятилетка», а потом, может, вернемся к традиции, согласно которой великие тренеры тренировали десятилетиями. Всего доброго Сергею Семаку.

Завтра у нас матч на Суперкубок. Команда сделает все, чтобы этот 10-летний юбилей работы Семака в «Зените» был ознаменован нашей победой», – сказал Медведев.

Матч за Олимп Суперкубок России пройдет завтра, 7 августа, на «ВЭБ Арене».