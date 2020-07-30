«Создание и поддержка одного клуба за счет другого – за гранью добра и зла». Мещеряков о голосе за ограничение числа аренд

Председатель совета директоров объяснил, почему железнодорожники выступил за поправку в регламент РПЛ по ограничениям на аренды.

11 клубов РПЛ проголосовали за ограничения на аренду: не более 2 футболистов из одного клуба в другой. 5 клубов проголосовали против – «Спартак», «Зенит», «Химки», «Уфа» и «Сочи».

«Мы полностью поддерживаем две поправки в регламенте . Потому что искусственное создание и поддержка одного клуба за счет другого клуба – это за гранью добра и зла», – заявил Мещеряков.