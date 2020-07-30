Мамаев считает, что Ростов-на-Дону лучше Краснодара: «Здесь люди более добрые»

Полузащитник «Ростова» сравнил Ростов-на-Дону с Краснодаром.

– Я помню, твоя супруга Алана говорила не очень лицеприятно про Краснодар. Вы – семья, которая путешествует по главным российским футбольным городам. Краснодар, Ростов. Где вам комфортнее?

– Здесь.

– Здесь? Почему?

– Слушай, мне кажется, здесь... Не кажется, а я скажу свое мнение. Здесь люди более добрые, более позитивные, чувствуется, что весь город – футбольный. Любят, обожают команду и вне зависимости от обстоятельств поддерживают футболистов.

– А в Краснодаре не так что ли?

– Огромное спасибо болельщикам «Краснодара», но я не буду высказываться. Я благодарен и клубу, и болельщикам за поддержку на протяжении многих лет, но я говорю, что здесь мне комфортнее.

– Ты раньше жил в Москве, играл за ЦСКА. Москва – главный город, там все есть. Если сравнивать инфраструктуру, то где лучше – в Краснодаре или в Ростове?

– Здесь, конечно, инфраструктура лучше.

– В Ростове?

– Да. Здесь больше ощущение как такового города. Краснодар все равно разделен: частный сектор, многоэтажки и так далее. Здесь все-таки больше ощущаешь именно город. И ширина улиц другая, я имею в виду автомобильные дороги. Здесь инфраструктура получше, – сказал Мамаев.