Тренер сборной Узбекистана: «Приятно, что Урунов попал в великий «Спартак». Думаю, он будет достойно выглядеть»

Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов прокомментировал переход из «Уфы» в .

«Не обсуждали с Уруновым переход в «Спартак». У него есть свои агенты. Мне приятно, что игрок сборной Узбекистана попал в такой клуб, как великий «Спартак». Надеемся, это принесет пользу ему, а он – национальной команде.

Думаю, будет достойно выступать за «Спартак», и будет приятно за всех узбекских футболистов. Он не первый игрок из нашей страны в истории красно-белых. Будем надеяться, что он достойно продолжит плеяду узбекских футболистов в «Спартаке».

Безусловно, я поддерживаю его решение о переходе. Конечно, возможен и вариант, при котором Остон не будет иметь регулярной игровой практики. Но у него есть определенный талант, и будет здорово, если его смогут развить в «Спартаке».

В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Ничего сложного в этой ситуации не произойдет. Не будет получать игровой практики Остон – в сборной Узбекистана на его месте будет другой футболист.

Мы пересекались с Остоном, но я отпустил его из национальной команды выступать за олимпийскую сборную на отборочном турнире. Плотно с ним пока не общались. Он играл за команду, когда Купер был тренером.

Человеческие качества Остона характеризовать не буду, потому что не знаком с ним близко. Что касается игровых качеств, в Узбекистане он подавал надежды и неплохо выглядел. Хорошая обводка, приличные физические данные для его возраста. Когда мы соперничали, обращали внимание, что это парень, который может взять на себя игру, обыграть и ударить.

Что касается возраста Урунова, все ведь индивидуально. Кто-то приезжает поздно, кто-то – рано. Золотой середины нет. Заиграет в «Спартаке» – значит, все было правильно. Не заиграет – значит, будут правы люди, которые говорили, что рано ему переходить», – сказал Абрамов.