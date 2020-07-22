«Барса» не может согласовать с тер Стегеном зарплату по новому контракту. Вратарь хочет остаться

ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Марком-Андре тер Стегеном.

Как сообщает Mundo Deportivo, стороны пока не могут договориться о зарплате голкипера по новому соглашению. При этом отмечается, что и «Барселона», и тер Стеген хотят продолжать сотрудничество.

В ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, что 28-летний немец подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет.

Зарплата остается проблемой, но, как сообщают источники, близкие к ходу переговоров, она не является неразрешимой. Ранее появлялась информация о том, что вратарь хочет зарабатывать 10 млн евро в год, а «Барса» предлагает ему 6,3 млн евро.

Сообщалось, что у тер Стегена есть предложения от «Челси» и «Баварии», что осложняло переговоры с «Барсой».

Срок действующего контракта тер Стегена с «Барсой» истекает в июне 2022 года.

В этом сезоне 28-летний голкипер провел 36 матчей за «Барсу» в , 12 из них – на ноль.