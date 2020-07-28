Александр Медведев: «Кузяев мечтает играть в Европе»

Генеральный директор подтвердил, что полузащитник может сменить клуб.

«Мы вернемся к переговорам с Далером после 11 числа. Далер мечтает играть в Европе.

Мы ему предоставили возможность сейчас искать контракт. Тем более он свободный агент.

Он ведет переговоры с европейскими командами. Но в России хочет играть только за «Зенит», – заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что 27-летний игрок может перейти в «Валенсию». Также появлялась информация, согласно которой подписать Кузяева предложили «Бернли».