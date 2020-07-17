🐻 Ловрен позвонил Салаху из Петербурга: «Увидел группу встречающих, а сзади медведь стоял! Чума, брат!»

Защитник Деян Ловрен позвонил нападающему Мохамеду Салаху, прилетев в Санкт-Петербург.

: «Слушай, я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?» А мне говорят: «Да не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей».

: «Не трогает? Можешь поселиться с одним из них!»

Вчера Ловрен прилетел в Санкт-Петербург. Сегодня он должен провести первую тренировку в составе нового клуба.

Ловрена стоило брать вместе с Салахом. У них давний броманс с постоянными шутками и ревностью