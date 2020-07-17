🐻 Ловрен позвонил Салаху из Петербурга: «Увидел группу встречающих, а сзади медведь стоял! Чума, брат!»

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен позвонил нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, прилетев в Санкт-Петербург.

Деян Ловрен: «Слушай, я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?» А мне говорят: «Да не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей».

Мохамед Салах: «Не трогает? Можешь поселиться с одним из них!»

Вчера Ловрен прилетел в Санкт-Петербург. Сегодня он должен провести первую тренировку в составе нового клуба.

Ловрена стоило брать вместе с Салахом. У них давний броманс с постоянными шутками и ревностью

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