Малком – лучший игрок «Зенита» в июне-июле

Полузащитник Малком стал лучшим футболистом в июне-июле по версии болельщиков.

23-летний бразилец забил 3 гола в 7 матчах после рестарта сезона.

Кроме того, он отдал результативный пас, предшествовавший победному голу в полуфинале Олимп Кубка России со «Спартаком» (2:1), а в финале с «Химками» (1:0) заработал пенальти, который реализовал форвард Артем Дзюба.

Судья Федотов говорит, что Малком симулировал, а Юран – что ВАР не смотрел эпизод (ах!). Как-то шумно вокруг вроде бы чистого пенальти