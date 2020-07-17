Бартомеу о Сетьене: «Это проект «Барсы» не только на текущий, но и на следующий сезоны»

Президент «Барселоны» опроверг информацию о возможной отставке с поста главного тренера каталонского клуба.

«У Сетьена действующий контракт. Когда мы его назначали, то уже объясняли, что это проект не только на текущий, но и на следующий сезоны.

Тяжело оценивать работу тренера за несколько месяцев, тем более был перерыв из-за пандемии. Как сказал Видаль, у него было очень мало времени, чтобы лучше узнать игроков.

Мы никогда не думали о смене тренера. Знаю, были публикации о Пими [Пимьенте], но мы это не обсуждали. Наш тренер – Сетьен. Мы не вели переговоры ни с Бланом, ни с кем-то еще.

Я общаюсь с , поскольку у нас хорошие отношения, но он только что продлил контракт [с «Аль-Саддом»]. Однажды он возглавит «Барсу», но сам решит когда», – сказал Бартомеу.