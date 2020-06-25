Кике Сетьен: «Мы не выиграли Ла Лигу, но у нас очень привлекательная цель впереди»

Главный тренер «Барселоны» высказался перед завтрашним матчем Ла Лиги против «Алавеса».

О Лиге чемпионов

«Думая о предстоящей игре в Лиге чемпионов, мы хорошо себя чувствуем. Завтра мы проведем важный матч, а затем мы должны преодолеть себя, собраться и думать о будущем».

О встрече с Бартомеу

«Очевидно, мы испытываем беспокойство по поводу сложившейся ситуации. Мы стараемся найти решения, чтобы поменять ее. Вот чему была посвящена встреча. Мы готовились к будущему.

Мы должны сконцентрироваться на том, что у нас осталось. Это Лига чемпионов. И мы надеемся, что этот турнир многое нам принесет.

Мы хотим попытаться объединить усилия. Мы не выиграли чемпионат, но у нас есть очень привлекательная цель впереди», – сказал Сетьен.