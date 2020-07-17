Агент Сафонов: «Говорят, фирма Цорна в 6 раз завышала суммы на перелеты с гостиницами. В «Спартаке» провели аудит»

Футбольный агент в рамках интервью озвучил возможную причину расставания «Спартака» с генеральным директором Томасом Цорном.

– Про предложения спартаковским молодым звучали намеки.

– Подписывал их на свое агентство.

– На том и погорел?

– Ходят разговоры в футбольных кругах, что провели аудит, а сумма на перелеты с гостиницами, которые проводились через его фирму, оказалась завышенной в шесть раз.

Башкирская барышня, которая возглавляла аудит, приняла меры. Заодно Газизова с Уруновым в клуб привела, – дал ответ Сафонов.

Игорь Рабинер: «Одна из причин отставки Цорна – реакция на замечание жены Федуна. Она сочла ее неуважительной»

Зарема Салихова – тайная жена Федуна. Говорят, она влияет даже на «Спартак»

Цорн в «Спартаке» – провал: подставил Кононова, испортил имидж трансферами, дал Тедеско слабый состав для борьбы с лидерами

Перестановка Цорн-Газизов не решит проблем, Тедеско нужно оставлять. Лукомский – о «Спартаке»