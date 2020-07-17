Агент Сафонов: «Говорят, фирма Цорна в 6 раз завышала суммы на перелеты с гостиницами. В «Спартаке» провели аудит»

Футбольный агент Алексей Сафонов в рамках интервью озвучил возможную причину расставания «Спартака» с генеральным директором Томасом Цорном.
– Про предложения Томаса Цорна спартаковским молодым звучали намеки.
– Подписывал их на свое агентство.
– На том и погорел?
– Ходят разговоры в футбольных кругах, что провели аудит, а сумма на перелеты с гостиницами, которые проводились через его фирму, оказалась завышенной в шесть раз.
Башкирская барышня, которая возглавляла аудит, приняла меры. Заодно Газизова с Уруновым в клуб привела, – дал ответ Сафонов.
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