Жиго об уходе из «Спартака»: «Предложений нет. Если шанс сыграть в топ-клубе появится, постараюсь использовать»

Защитник опроверг информацию об уходе из команды летом.

– Одна из самых горячих трансферных тем вокруг «Спартака» – ваш возможный отъезд во Францию. Скажите, есть ли какие-то предложения от клубов Лиги 1?

– Это лишь слухи. У меня на данный момент нет никаких предложений, ничего не рассматриваю.

– Что может повлиять на ваш уход из «Спартака»: семья, возвращение на родину, что-то еще?

– Мой контракт со «Спартаком» действует еще два года, поэтому я здесь. Я человек, который живет сегодняшним днем.

Если появится шанс сыграть в топ-клубе, постараюсь его использовать. Но обсуждать нужно факты, а все слухи и слова вокруг них не важны.

– То есть вы не можете пообещать болельщикам, что точно останетесь в команде летом?

– В футболе вообще сложно о чем-то говорить точно, случиться может что угодно. Я футболист «Спартака». И я просто наслаждаюсь своей жизнью.

Признаюсь, я получил огромное количество сообщений от наших фанатов. Хочу сказать, что очень люблю их всех. Они потрясающие! – сказал Жиго.

Сообщалось, что Жиго хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой. «Спартак» оценивает игрока минимум в 20 млн евро.