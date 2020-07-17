Газизов о том, что жена Федуна управляет «Спартаком»: «Искренне не знаю, о чем речь»

Генеральный директор «Спартака» не стал отвечать на вопрос о степени вовлеченности Заремы Салиховой в управление клубом.

– Имеют под собой основания слухи о том, что супруга Леонида Федуна, Зарема Салихова, как-то принимает участие в управлении клубом?

– Вы знаете, я не понимаю, о чем разговор. Можно говорить хоть что, но я искренне не знаю, о чем речь, – сказал Газизов.

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