Гендиректор «Зенита» о Кокорине в «Спартаке»: «Его выбор заслуживает уважения. Договорились, что встретимся на поле»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».
«Хочется пожелать Саше удачи, чтобы обошлось без травм, чтобы он играл и показывал свое мастерство.
Он сделал свой выбор, он заслуживает уважения. Теперь соперничество «Зенита» и «Спартака» будет еще более интересным.
Мы с ним по телефону договорились, что встретимся на футбольном поле. Я не как игрок, но рядом.
Желаю, чтобы его мечта вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась во время контракта», – сказал Медведев.
Сегодня московский клуб объявил, что подписал с 29-летним форвардом соглашение по схеме «3+1».
Напомним, Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год, заключительную часть сезона-2019/20 он провел в «Сочи» на правах аренды.
Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку
У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»
Кокорин в «Спартаке» – это интересно. Европа – лишь наша фантазия