Гендиректор «Зенита» о Кокорине в «Спартаке»: «Его выбор заслуживает уважения. Договорились, что встретимся на поле»

Генеральный директор прокомментировал переход в «Спартак».

«Хочется пожелать Саше удачи, чтобы обошлось без травм, чтобы он играл и показывал свое мастерство.

Он сделал свой выбор, он заслуживает уважения. Теперь соперничество «Зенита» и «Спартака» будет еще более интересным.

Мы с ним по телефону договорились, что встретимся на футбольном поле. Я не как игрок, но рядом.

Желаю, чтобы его мечта вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась во время контракта», – сказал Медведев.

Сегодня московский клуб объявил, что подписал с 29-летним форвардом соглашение по схеме «3+1».

Напомним, Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год, заключительную часть сезона-2019/20 он провел в «Сочи» на правах аренды.

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Кокорин в «Спартаке» – это интересно. Европа – лишь наша фантазия