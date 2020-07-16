Сергей Юран: «Надеюсь, губернатор разберется с моим «уходом», отреагирует на письмо ребят»

Уволенный из «Химок» тренер высказался о письме игроков в его поддержку.

– Ребята написали открытое письмо на имя губернатора Московской области [Андрея Воробьева] с просьбой оставить меня. Это команда! Футболистов не обманешь. Мы работаем с ними вместе, нам комфортно. Они бьются за Подмосковье, за Химки. Это их искреннее отношение.

– Письмо сердце тронуло?

– Конечно. Мы в команде как одна семья. Что на поле, что в быту – они могли мне позвонить даже по неспортивным вопросам, посоветоваться.

– В нынешнем своем составе на что способна команда в новом сезоне?

– Мальчиками для битья мы не будем. Нам надо усилить три-четыре позиции. Плюс есть пять замен в матче. Думаю, 9-10-е место реально занять, возможно, и выше. Вы же видели нашу игру с флагманом российского футбола «Зенитом», полуфинал с «Уралом».

Я надеюсь, губернатор отреагирует на письмо ребят, разберется с моим «уходом». Нельзя не послушать коллектив, – сказал Юран.

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