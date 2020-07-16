Гунько возглавит «Химки», контракт подпишут сегодня

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Дмитрий Гунько Роман Терюшков Р-Спорт Футбол

Главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько возглавит «Химки», сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Гунько представили команде, сегодня с ним должен быть подписан контракт», – сказал Терюшков.

Ранее подмосковный клуб объявил об увольнении Сергея Юрана.

Всю тренерскую карьеру Гунько провел в системе «Спартака». В 2014 году он возглавлял первую команду красно-белых.

🚪 Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут открытое письмо губернатору

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