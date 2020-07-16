Гунько возглавит «Химки», контракт подпишут сегодня

Главный тренер академии «Спартака» возглавит , сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Гунько представили команде, сегодня с ним должен быть подписан контракт», – сказал Терюшков.

Ранее подмосковный клуб объявил об увольнении .

Всю тренерскую карьеру Гунько провел в системе «Спартака». В 2014 году он возглавлял первую команду красно-белых.

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