Экс-игрок сборной Аргентины Маскио: «Я видел Ди Стефано, Пеле, Марадону, Кройффа, но Месси – лучший»

Бывший нападающий сборной Аргентины Умберто Маскио поделился мнением об игре форварда «Барселоны» .

«Я видел Ди Стефано, , Марадону, Кройффа. Видел их всех. Но Месси – лучший. Я сам играл против некоторых из них, но, повторюсь, Месси – лучший.

Они были великими футболистами в свое время, но темп современной игры отличается. Просто посмотрите на голы, которые забивает Месси.

Лео мало бегает по полю, но когда ему нужно, мяч будто прилипает к его ногам. Я видел игроков с невероятной скоростью, но когда у них мяч ногах, они становятся медленнее. С Лео все наоборот, он делает это фантастическим способом», – сказал Маскио в интервью Clarin.