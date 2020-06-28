Спонсор «Интера» изображением Месси на Миланском соборе рекламировал матч с «Наполи»

Теги Интер Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Наполи стиль Футбол

Китайская телевизионная группа Suning, принадлежащая владельцу «Интера» Стивену Чжану, необычным образом анонсировала вчерашний матч «нерадзурри» с «Наполи» (2:0) в 37-м туре Серии А.

Встречу рекламировали с помощью изображения Миланского собора, на который проецировался силуэт форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Через некоторое время картинку убрали из официальных медиа Suning.

Ранее появлялась информация, что «Интер» попытается подписать Месси в 2021 году.

Антонио Конте: «Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в «Интер»

Массимо Моратти: «Отец Месси купил дом у офиса «Интера». Иногда мечты сбываются»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья