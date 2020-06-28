Спонсор «Интера» изображением Месси на Миланском соборе рекламировал матч с «Наполи»

Китайская телевизионная группа Suning, принадлежащая владельцу «Интера» Стивену Чжану, необычным образом анонсировала вчерашний матч «нерадзурри» с «Наполи» (2:0) в 37-м туре Серии А.
Встречу рекламировали с помощью изображения Миланского собора, на который проецировался силуэт форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Через некоторое время картинку убрали из официальных медиа Suning.
Ранее появлялась информация, что «Интер» попытается подписать Месси в 2021 году.
Антонио Конте: «Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в «Интер»
Массимо Моратти: «Отец Месси купил дом у офиса «Интера». Иногда мечты сбываются»
#Inter, #Suning fa sognare i tifosi: #Messi proiettato sul Duomo https://t.co/JsvJs3C28e— Corriere dello Sport (@CorSport) July 28, 2020