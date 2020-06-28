Спонсор «Интера» изображением Месси на Миланском соборе рекламировал матч с «Наполи»

Китайская телевизионная группа Suning, принадлежащая владельцу «Интера» Стивену Чжану, необычным образом анонсировала вчерашний матч «нерадзурри» с (2:0) в 37-м туре Серии А.

Встречу рекламировали с помощью изображения Миланского собора, на который проецировался силуэт форварда «Барселоны» .

Через некоторое время картинку убрали из официальных медиа Suning.

Ранее появлялась информация, что «Интер» попытается подписать Месси в 2021 году.

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