Месси не вошел в топ-3 лучших дриблеров сезона. Адама Траоре – первый, Неймар – второй (Planet Football)

Портал Planet Football составил рейтинг лучших дриблеров сезона-2019/20 среди игроков пяти ведущих европейских чемпионатов.
Первое место занял полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре, в среднем совершавший 6,3 обводки за матч.
Вторым стал нападающий «ПСЖ» Неймар (6,1), третьим – хавбек «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен (5,8).
Топ-10 лучших дриблеров сезона-2019/20:
1. Адама Траоре («Вулверхэмптон») – 6,3
2. Неймар («ПСЖ») – 6,1
3. Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») – 5,8
4. Лионель Месси («Барселона») – 5,7
5. Жереми Бога («Сассуоло») – 4,7
6. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 4,5
7. Мусса Дженепо («Саутгемптон») – 4,3
8. Юсеф Атталь («Ницца») – 4,2
9. Мунир Шуйар («Дижон») – 4,2