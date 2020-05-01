Месси не вошел в топ-3 лучших дриблеров сезона. Адама Траоре – первый, Неймар – второй (Planet Football)

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Портал Planet Football составил рейтинг лучших дриблеров сезона-2019/20 среди игроков пяти ведущих европейских чемпионатов.

Первое место занял полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре, в среднем совершавший 6,3 обводки за матч.

Вторым стал нападающий «ПСЖ» Неймар (6,1), третьим – хавбек «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен (5,8).

Топ-10 лучших дриблеров сезона-2019/20:

1. Адама Траоре («Вулверхэмптон») – 6,3

2. Неймар («ПСЖ») – 6,1

3. Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») – 5,8

4. Лионель Месси («Барселона») – 5,7

5. Жереми Бога («Сассуоло») – 4,7

6. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 4,5

7. Мусса Дженепо («Саутгемптон») – 4,3

8. Юсеф Атталь («Ницца») – 4,2

9. Мунир Шуйар («Дижон») – 4,2

10. Эден Азар («Реал») – 4,1

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