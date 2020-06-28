Сарри о Роналду в матче с «Кальяри»: «Он был очень мотивирован и хотел играть»

Главный тренер после матча с «Кальяри» (0:2) в Серии А рассказал, почему не предоставил отдых форварду .

«Я разговаривал с ним вчера, он был очень мотивирован, чувствовал себя хорошо и хотел играть. Это было наше совместное решение, он знает свой организм лучше, чем кто-либо.

Роналду действует по интуиции и не полностью вписывается в тактические рамки, что, впрочем, является одним из его плюсов. Но в этом случае другой форвард должен адаптироваться к передвижениям Криштиану. Сегодня порой у нас это получалось, но были проблемы с завершением», – сказал Сарри.

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