Сарри про 0:2 с «Кальяри»: «Юве» – единственный в Европе, кто сыграет 5 матчей за 12 дней»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:2) в Серии А.

«Проблема в том, что мы единственная команда в Европе, которая сыграет 5 матчей за 12 дней. Посмотрим на состояние игроков завтра и решим, стоит ли выставлять в субботу [на игру с «Ромой»] команду U23, чтобы вся основа немного отдохнула.

В плане мотивации и самоотдачи сегодняшний матч был нетипичным, его нельзя сравнивать с другими играми сезона. Мы хорошо пасовали, но не так быстро, как хотелось бы, двигали мяч по полю. Когда медленно отдаешь передачу, это облегчает жизнь сопернику.

У нас девять игроков остались дома с травмами, поэтому есть определенные сомнения перед матчем с «Лионом». Посмотрим, кто вернется в строй», – сказал Сарри.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Лион» пройдет 7 августа (первая игра – 0:1).