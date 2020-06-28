Появились фото футболок «Спартака» на сезон-2020/21 – основной и выездной

Сайт Footy Headlines, специализирующийся на игровой форме, показал новые варианты экипировки , разработанные Nike.

В состав основного комплекта формы московской команды войдет красная футболка с белой полосой посередине, на которой разместится логотип «Спартака». Также по всей футболке будет нанесен узор, вдохновленный крышей «Открытие Арены». У футболки круглый воротник.

Фото: Footy Headlines

Футболка из выездного комплекта формы выполнена в цветах, обратных основной: посреди белого фона проходит красная полоса с логотипом клуба. Также по бокам нарисованы зигзагообразные черные полосы. Воротник исполнен в стиле поло.

Фото: Footy Headlines