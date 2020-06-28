Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо». «Ахмат» – запасной вариант

Бывший капитан может вернуться в московский клуб.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в «Спартаке», а также на собеседника, близкого к игроку, Глушаков предложил свои услуги московскому клубу через знакомых в руководстве.

Источники утверждают, что 33-летний россиянин сам попросил руководство «Спартака» рассмотреть вопрос о его возвращении.

«Отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном у него остались хорошими, и это ни для кого не секрет. Говорить о том, что он перейдет в «Спартак», пока преждевременно», – сообщил источник.

Отмечается, что Глушаков действует без помощи агентов и намерен обращаться к клубам через знакомых.

«Фактор негативной реакции болельщиков также надо учитывать, но клуб и игрок с помощью диалога с фанатами попробуют найти выход из ситуации, если переход будет близок», – уточнил источник. Однако собеседник в руководстве «Спартака» оценил вероятность перехода как низкую из–за высокого риска негативной реакции фанатов.

Источник в «Динамо» и собеседник, близкий к игроку, заявили, что полузащитник обратился также в «Динамо».

«Для Дениса приоритет – переход в один из московских клубов, и также в списке тех команд, от которых бы он не отказался», – добавил источник, близкий к игроку.

Однако если Глушаков не сумеет договориться ни с одним из московских клубов, то с высокой долей вероятности он продолжит карьеру в .

Ранее сообщалось, что Глушаков хочет перейти в московский или зарубежный клуб.

Футболист пришел в «Ахмат» в июле 2019 года после расторжения контракта со «Спартаком».

В минувшем сезоне Премьер-лиги полузащитник провел 24 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.