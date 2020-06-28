Дзюба о пенальти: «Всегда неприятно, но я уже после ЧМ с Испанией – вот там страшно было»

Форвард «Зенит» ответил на вопросы о пенальти, который он реализовал, и голевом моменте «Химок» в добавленное время финала Олимп Кубка России (1:0).

– Ты подошел бить с точки на 83-й минуте. Что в голове пенальтиста в финале такого турнира происходит?

– Пенальти – всегда неприятно. Такое состояние не очень приятное у всех, кто пенальти подходит на таком уровне бить... Да и даже на другом.

Очень это давит, конечно же. Но нужно сохранять... Все-таки я уже после чемпионата мира [и матча] с Испанией – вот там было действительно страшно.

А здесь – ну, каждый пенальти по-своему. Я просто четко свой план выдерживаю, все.

Конечно, ответственность. Потому что необязательный фол. Наверно, немножко повезло. Малком уходил в сторону, подкат такой был. Гапон сам расстроился. Такие фолы, конечно, необязательны.

«Химки» – бойцовская команда. Поздравляю их с выходом в . Чуда не произошло. Но сравнять они могли, откровенно говоря.

– Мяч попал в штангу. О чем ты подумал в этот момент?

– Я, честно говоря, думал, что все там. Но мне понравился Кержаков. Он со спокойным взглядом – раз, поймал. Уверенный парень у нас в воротах, – сказал Дзюба в эфире канала «Матч Премьер».

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