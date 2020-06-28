Министр спорта Московской области: «Зенит» обыграл «Химки» только при помощи пенальти. Это о многом говорит»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» в финальном матче Олимп Кубка России с «Зенитом» (0:1).
«Очень обидно. Вы сами все видели. Но команда показала, что более чем готова к российской Премьер-лиге. Думаю, «Химки» дадут бой всем грандам. Будем собираться с Сергеем Юраном, говорить об усилении.
«Химкам» можно гордиться этим финалом, этим сезоном. Проявили характер. Спасибо огромное команде, Юрану.
Пенальти? Пусть судья решает. Но тот факт, что «Зенит», гранд нашего футбола, обыграл «Химки» только при помощи пенальти, о многом говорит», – сказал Терюшков.
Главным арбитром матча был Владимир Москалев. Он назначил пенальти за фол защитника «Химок» Евгения Гапона на хавбеке «Зенита» Малкоме.