Министр спорта Московской области: «Зенит» обыграл «Химки» только при помощи пенальти. Это о многом говорит»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» в финальном матче Олимп Кубка России с «Зенитом» (0:1).

«Очень обидно. Вы сами все видели. Но команда показала, что более чем готова к российской Премьер-лиге. Думаю, дадут бой всем грандам. Будем собираться с , говорить об усилении.

«Химкам» можно гордиться этим финалом, этим сезоном. Проявили характер. Спасибо огромное команде, Юрану.

Пенальти? Пусть судья решает. Но тот факт, что , гранд нашего футбола, обыграл «Химки» только при помощи пенальти, о многом говорит», – сказал Терюшков.

Главным арбитром матча был Владимир Москалев. Он назначил пенальти за фол защитника «Химок» Евгения Гапона на хавбеке «Зенита» Малкоме.