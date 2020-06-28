Лэмпард о стычке с Клоппом: «Выпил бы с ним пива после игры. Но мне кое-что не понравилось на боковой линии»

Главный тренер прокомментировал словесную перепалку с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом во время матча 37-го тура (3:5) в среду.

«Видел видео. Я сожалею о языке, который использовал (Лэмпард выругался матом – прим. Sports.ru). Подобное часто постят в социальных сетях. У меня две маленькие дочки, которые сидят в соцсетях, поэтому я сожалею об этом.

Что касается сожалений по поводу защиты своей команды, то нет. Возможно, я мог сделать это немного по-другому.

Мне нужно прояснить этот момент. В некоторых репортажах говорилось, что я был расстроен празднованием . Думаю, «Ливерпуль» должен праздновать столько, сколько хочет, учитывая сезон, который команда провела.

Они могут праздновать так, как делали после матча, после каждого забитого гола. Они отпразднуют еще раз со своими болельщиками, когда появится такая возможность. Я бы выпил пива с Клоппом после игры, чтобы поднять бокал за их успех.

Но на боковой линии были вещи, которые мне не понравились, они исходили от их скамейки. Не от , а от их скамейки. В этой игре эмоции накалены», – сказал Лэмпард.