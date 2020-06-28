Лэмпард о «Ливерпуле»: «Не стоит быть слишком высокомерными из-за победы в АПЛ»

Главный тренер «Челси» подвел итоги матча 37-го тура АПЛ с (3:5).

О голе Трента со штрафного и стычке с

«По-моему, фола со стороны Ковачича не было. Многое было не в нашу пользу. Но у меня нет проблем с Клоппом, он фантастически управляет своей командой.

Мое уважение «Ливерпулю», они выиграли лигу, но не стоит становиться слишком высокомерными из-за этого. Таков был мой посыл, но все позади. Во время матча можно поддаться эмоциям, так и произошло».

О матче

«Удивительная была игра. Даже когда казалось, что «Ливерпуль» уходит в отрыв, я чувствовал, что мы в деле, это было заметно по тому, как мы действовали.

Поражением никогда нельзя быть довольным, но если посмотреть на качество первых голов «Ливерпуля», то становится понятно, что здесь за место, почему они так успешны. Мы к этому стремимся», – сказал тренер.

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