Клопп – фанатам «Ливерпуля»: «Когда этот дерьмовый вирус пройдет, мы будем праздновать»

Главный тренер обратился к болельщикам после вручения команде чемпионского кубка за победу в .

«Если вы не понимаете, что мы делаем это для вас, я ничем не могу помочь. Вы сделали нас счастливыми, нужно праздновать дома.

Приготовьтесь к вечеринке, и, когда этот дерьмовый вирус пройдет, мы будем праздновать», – сказал тренер.

Фанаты клуба, несмотря на просьбу властей и «Ливерпуля» не подвергать себя риску заразиться коронавирусом, собирались возле стадиона «Энфилд» до и по ходу матча 37-го тура АПЛ с «Челси» (5:3). Незадолго до конца игры кто даже устроил фейерверк возле арены.

🏆 «Ливерпулю» вручили чемпионский кубок: на поле – огненные стрелы, вокруг «Энфилда» – красное зарево