Сердар Азмун: «Мы с Дзюбой видим друг друга затылком. У нас братское соперничество»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями после того, как был признан лучшим бомбардиром чемпионата России.
– Вы лучший бомбардир чемпионата. Как ощущения?
– К счастью, все ребята мне в этом помогли. Если ты упорно работаешь, то тебе обязательно за это воздастся.
– У вас было соперничество с Артемом Дзюбой?
– У нас было здоровое и братское соперничество.
– Ваш пас на Артема в игре с «Оренбургом» называют очень благородным.
– Если бы на его месте был кто-то другой – я бы все равно отдал пас. Но, как я уже сказал, у нас братское соперничество. Рад, что получилось сделать результативную передачу в его адрес.
– Российская Премьер-лига объявила вас лучшим бомбардиром чемпионата, сославшись на количество мячей, забитых с пенальти. Регламент справедлив?
– Никакой разницы между моими 17 голами и Артема. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры.
Повторюсь, я знаю, что реализовывать одиннадцатиметровые удары – очень сложно. Мои 17 и его 17 – равны.
– В истории «Зенита» впервые два лучших бомбардира чемпионата. Вы идеальная связка?
– Для нападающих важно взаимопонимание – и у нас оно есть. Можно сказать, видим друг друга затылком, – сказал Азмун.
Дзюба и Азмун = 💙 не только в раздевалке. Забили как «Спартак» и стали лучшей парой бомбардиров в истории РПЛ