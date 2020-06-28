Сердар Азмун: «Мы с Дзюбой видим друг друга затылком. У нас братское соперничество»

Нападающий поделился эмоциями после того, как был признан лучшим бомбардиром чемпионата России.

– Вы лучший бомбардир чемпионата. Как ощущения?

– К счастью, все ребята мне в этом помогли. Если ты упорно работаешь, то тебе обязательно за это воздастся.

– У вас было соперничество с ?

– У нас было здоровое и братское соперничество.

– Ваш пас на Артема в игре с «Оренбургом» называют очень благородным.

– Если бы на его месте был кто-то другой – я бы все равно отдал пас. Но, как я уже сказал, у нас братское соперничество. Рад, что получилось сделать результативную передачу в его адрес.

– Российская Премьер-лига объявила вас лучшим бомбардиром чемпионата, сославшись на количество мячей, забитых с пенальти. Регламент справедлив?

– Никакой разницы между моими 17 голами и Артема. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры.

Повторюсь, я знаю, что реализовывать одиннадцатиметровые удары – очень сложно. Мои 17 и его 17 – равны.

– В истории «Зенита» впервые два лучших бомбардира чемпионата. Вы идеальная связка?

– Для нападающих важно взаимопонимание – и у нас оно есть. Можно сказать, видим друг друга затылком, – сказал Азмун.

Дзюба и Азмун = 💙 не только в раздевалке. Забили как «Спартак» и стали лучшей парой бомбардиров в истории РПЛ