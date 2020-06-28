Гендиректор «Зенита» о 17 мячах Дзюбы и Азмуна: «Уникальное событие. Если бы мы так не играли, то этого не было бы»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление нападающих команды Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, забивших по 17 мячей в РПЛ-2019/20.

«Это тоже приятное событие индивидуального характера. Подобного достижения могло не быть, если бы мы не показывали такой игры и таких результатов. Уникальное событие, когда два игрока из одного клуба возглавили список бомбардиров.

Мы доигрываем Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам», – сказал Медведев.

Дзюба и Азмун = 💙 не только в раздевалке. Забили как «Спартак» и стали лучшей парой бомбардиров в истории РПЛ

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