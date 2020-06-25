В ЦСКА два теста на коронавирус дали сомнительный результат. Матч с «Тамбовом» состоится

Тесты двух представителей на коронавирус показали сомнительный результат, сообщила РПЛ.

«По итогам проведенного тестирования у двух представителей ЦСКА были выявлены тесты с результатом «сомнительно». Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и провел необходимые профилактические мероприятия.

Остальные представители ЦСКА повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда примет участие в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против , – говорится в сообщении РПЛ.

Игра с «Тамбовом» состоится сегодня, в 19:00.