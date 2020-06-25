Сергей Юран: «Было бы здорово оставить «Крылья» и «Оренбург» в РПЛ, расширить лигу до 18 команд»

Главный тренер «Химок» высказался о выходе клуба в РПЛ.

– Во-первых, я хочу поблагодарить губернатора Московской области, руководство региона. Наконец-то все прояснилось. Наступила ясность. Камень с души упал.

Я всегда, если помните, говорил, что мы будем играть в Премьер-лиге. Был уверен в наших силах. Но теперь наступило облегчение. Можем спокойно готовиться к финалу Кубка с «Зенитом». Это решение даст нам дополнительный стимул показать себя в предстоящем матче.

– Есть планы по усилению состава?

– Да. Список составлен. Будем укрепляться. Болельщики очень рады. Много поздравлений приходит. Парни заслужили премьер-лигу. А я до последнего за них бился. Я вам даже больше скажу. Был готов уйти, если бы стоял вопрос так: идем в РПЛ, но без Юрана.

– Вот как?

– Да. Я за ребят переживал. Ушел бы, если бы сложилась такая ситуация.

– Вам не жаль ? Теперь Самара вылетает.

– Мне прежде всего жаль самарского болельщика. Там шикарный футбольный город. Но если есть такая возможность, я бы хотел обратиться к руководству РФС. Все-таки и «Крылья», и «Оренбург» не совсем по спортивному принципу покидают премьер-лигу.

Самарцы в какой-то степени пострадали из-за того, что у игроков «Сочи» был выявлен коронавирус. «Оренбург» в свою очередь потерпел два технических поражения из-за того же коронавируса. Сложная ситуация.

Поэтому, если есть такая возможность, то, на мой взгляд, было бы здорово оставить и «Крылья», и в РПЛ, расширить лигу до 18 команд. Но здесь уже решение принимают руководители РФС, – сказал Юран.

«Химки» в РПЛ вытащил Талалаев. Игроки называли тренера Клоппом, а себя – «Ливерпулем» из ФНЛ