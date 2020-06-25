Юрген Клопп: «Титул «Ливерпуля» – один из самых важных моментов в истории мирового футбола»

Главный тренер высказался о победе команды в чемпионате Англии.

«Я всегда думал, что гораздо лучше выиграть чемпионат досрочно, чем выходить в финал Лиги чемпионов, где все решается в одном особенном моменте – все или ничего. Мы выиграли за семь туров до конца сезона, что просто невероятно.

Думаю, момент, когда мы получим трофей – это один из самых важных моментов в истории мирового футбола. Если бы кто-то сказал: «Можешь в этом году выбрать чемпиона для одной страны, чтобы это было нечто особенное», я думаю, что выбор пал бы на «Ливерпуль». Потому что многие хотели бы стать его частью, но повезло нам.

Я очень это ценю, честно говоря, это очень важный трофей. Болельщики не забудут другие победы в чемпионате, но эту, думаю, никто никогда не забудет, это просто невозможно. Именно это и делает ее особенной.

Этот год, конечно, был самым успешным и исключительным в моей карьере. Победители Лиги чемпионов, чемпионы Англии и мира. Такое нечасто случается. Думаю, имеет смысл потом сфотографироваться со всеми четырьмя трофеями (плюс – прим. Sports.ru), потому что я не думаю, что существует множество фото, где у клуба сразу четыре этих трофея (подобное произошло впервые в истории – прим. Sports.ru). Мы точно это сделаем, на сто процентов.

Я говорил парням, что это нечто особенное. Этот момент нужно ценить. Для команды все началось не 13-14 месяцев назад, но за этот период мы выиграли все трофеи, что делает этот момент особенным», – сказал Клопп.