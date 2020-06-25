Доннарумма проводит 200-й матч за «Милан» в 21 год. У Буффона в его возрасте было 134 игры за клуб

Голкипер вышел в стартовом составе на матч 35-го тура Серии А против .

Для итальянца это 200-я игра за клуб во всех турнирах. Отметка покорилась ему в возрасте 21 года и 146 дней.

В этом возрасте вратарь «Ювентуса», чемпион мира в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон провел лишь 134 матча на клубном уровне.

Доннарумма дебютировал в составе «россонери» в 2015 году в 16 лет. Он провел 174 матча в Серии А, 59 из них – на ноль, пропустил 186 голов.

У него также 14 матчей в Кубке Италии – 13 пропущенных мячей, 6 сухих игр. В 11 матчах Лиги Европы он пропустил 9 голов и 6 раз отыграл на ноль.

За сборную Италии Доннарумма провел 9 матчей, 5 – на ноль, пропустил 4 гола.

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