«Уфа» продаст 3-4 игроков: «Не стоит связывать со «Спартаком» все наши трансферы»

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клубу придется продать трех или четырех игроков этим летом.

«Из-за пресловутого коронавируса мы вышли за смету в этом году. Нам придется продать трех-четырех футболистов. Интерес к игрокам большой. И за границей, и в России.

Не стоит все наши возможные продажи связывать со «Спартаком». Это, безусловно, не так. Информация, которая появляется в прессе – преждевременна. Мы пока находимся в предварительных переговорах по нашим игрокам. Мы не готовы пока с кем-либо ударить по рукам.

Наша задача проста – беречь каждую копейку и с нашим маленьким бюджетом пытаться находиться рядом с группой лидеров. Других вариантов у нас нет. Мы ищем перспективных игроков, дешево покупаем – дорого продаем. Мы не просим у спонсоров больших денег. Мы зарабатываем сами», – сказал Мурзагулов.

Ранее сообщалось, что в из «Уфы» могут перейти Остон Урунов, Даниил Фомин, Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе.