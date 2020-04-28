Анна Семак выпустила документальный фильм о Гвинее-Бисау: «Богу важен лишь цвет нашей души»

, жена главного тренера , выпустила документальный фильм.

«Когда я вернулась из Африки, от меня ждали детального рассказа с подробной передачей эмоций, но все, что я тогда смогла, лишь честно признаться – не хочу тратить полученную благодать, выбрасывая в толпу ценные кадры, запечатленные сердцем.

Мне было так очевидно, что, поделившись бесценным сокровищем, свидетелями которого мы стали, в ответ вместо живых сосен получу холодные фонарные столбы: «Почему вы помогаете именно Африке?», «Почему чужим, а не своим?» и множество радостных, громких выкриков в желтой прессе, начинающихся со слов «жена Семака».

Мне очень не хотелось объяснять тем, для кого слово «негр» в лексиконе является нормой, что жителей Земли нельзя делить на «своих» и «чужих», что Богу важен лишь цвет нашей души, что помогать важно ВСЕМ, независимо от расы, вероисповедания, вида и географии – русским, африканским, украинским, индийским приютам, старикам, бездомным, больным, нищим, животным, планете...

После нашей поездки я не могла говорить... Не было подходящих слов описать тот ужас, что видели мы в больнице, в деревнях, где чумазые, голые малыши едят баобаб из грязного строительного ведра, а дети постарше, с пупочными грыжами размером с яблоко, трудятся наравне со взрослыми.

Мы видели такую нищету, после которой я ни за что не поеду в «модную» Африку, – туда, где разруха и боль спрятана за роскошными шатрами, где длинноногие девушки в одежде цвета хаки делают селфи на фоне жирафов.

Я хочу поскорее вернуться к нашим детям, к их проблемам, болезням. Туда, где дожить до десяти лет – большая удача, где есть два раза в день – мечта, а спать на цементном полу вместо земляного – сказочное богатство.

Наш фильм об Африке – это признание в любви. Пронзительная, тонкая, честная картина. Кино для тех, кто умеет читать по губам. Квинтэссенция чувств, пережитая, переосмысленная и переложенная на плёнку, чтобы рассказать вам всю правду.

То, что вы увидите – реальная жизнь без лишних слов, но венец фильма – не щемящая безнадежность, а живая вера в добро, пробивающаяся сквозь щели дровяного сарая лучами Божественного света, песней надежды», – написала Семак.

Посмотреть фильм вы можете на YouTube-канале Анны Семак.

Анна Семак дала большое интервью: хочет усыновить темнокожего ребенка, пишет книги, рассуждает о православии