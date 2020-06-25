Алексей Николаев: «В моменте с Соболевым и Жирковым обоюдная борьба. Желтая Оздоеву – справедливое решение»

Бывший судья высказался о спорных эпизодах в матче Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

«Кубковые матчи — это особенные матчи. А то, что встречались «Зенит» и «Спартак», придает этому полуфиналу особое значение. Поэтому всегда есть вопросы и к судьям, и к футболистам.

Момент с участием Соболева и Жиркова очень интересный. Во время трансляции мы видели только концовку этого эпизода, когда Жирков держит за майку Соболева. Но мы не видим начала эпизода, когда идет борьба за позицию. Соболев отталкивает Жиркова, а потом тот хватает его за майку. Здесь обоюдная борьба. Это тяжело увидеть арбитру. Момент увидели судьи на ВАР и не стали вмешиваться.

Отсутствие реакции у Соболева? Судьи не любят, когда говорят, что реакция футболистов на что-то влияет. Но мы понимаем, что в такой игре футболист бы начал апеллировать к арбитру, если бы почувствовал несправедливость.

Бедный Жиго постоянно оказывается в нашей рубрике после каждой игры. Но мы видим, что в моменте с голом нога француза находится ближе. Это даже не пограничная ситуация, а очевидный офсайд. Не такой сложный момент для ВАР, они должны были раньше его определить.

Желтая карточка Оздоеву за фол на ? Справедливое решение арбитра, был повод у Иванова показать именно желтую карточку. Он задал хорошую планку единоборств, давал ребятам играть, применил несколько раз очень хорошо принцип преимущества, — сказал Николаев в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

На матче работала бригада арбитра Сергея Иванова. За ВАР отвечали Евгений Турбин и Андрей Болотенков.

Кашшаи объяснил судейство на «Зенит» – «Спартак»: Соболев фолил сам и падал сам, Оздоев был просто неосторожен