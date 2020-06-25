В руководстве «Спартака» недовольны словами Тедеско про учеников. Его могут уволить («СЭ»)

В остались недовольны высказываниями главного тренера команды после игры с (1:2) в полуфинале Олимп Кубка России.

По информации , из-за этого московский клуб может уволить тренера. Так, в частности, в руководстве (кто именно, не уточняется) возмутились высказыванием немецкого специалиста про «учеников» и считают, что это не соответствует статусу клуба.

Также отмечается, что менеджеры недовольны кадровыми решениями Тедеско и отсутствием результата.

Тедеско о проигрыше «Зениту»: «Это был матч учеников против учителей»

«Спартак» не хуже дутого чемпиона» и «Матч учеников против учителей». У Федуна и Тедеско разные оценки 1:2 от «Зенита»