В руководстве «Спартака» недовольны словами Тедеско про учеников. Его могут уволить («СЭ»)

В «Спартаке» остались недовольны высказываниями главного тренера команды Доменико Тедеско после игры с «Зенитом» (1:2) в полуфинале Олимп Кубка России.
По информации «Спорт-Экспресса», из-за этого московский клуб может уволить тренера. Так, в частности, в руководстве (кто именно, не уточняется) возмутились высказыванием немецкого специалиста про «учеников» и считают, что это не соответствует статусу клуба.
Также отмечается, что менеджеры недовольны кадровыми решениями Тедеско и отсутствием результата.
Тедеско о проигрыше «Зениту»: «Это был матч учеников против учителей»
«Спартак» не хуже дутого чемпиона» и «Матч учеников против учителей». У Федуна и Тедеско разные оценки 1:2 от «Зенита»