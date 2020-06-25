Сергей Юран: «Доказали, что «Химки» – команда РПЛ. Будем там играть»

Главный тренер «Химок» после победы над (3:1) в 1/2 финала Кубка России сказал, что подмосковный клуб намерен выступать в в следующем сезоне.

«Мы доказали, что мы команда РПЛ, финалист Кубка, поэтому мы однозначно будем играть в РПЛ.

Команда «Химки» вышла в финал Кубка, оставила многие команды за бортом и не выйдет в Премьер-лигу? Это абсурд.

Я знаю, что решение было в пятницу, выделили минимальные средства, чтобы команда играла в РПЛ. Вы не представляете, как я готовил команду.

Постоянные вбросы, что мы будем в ФНЛ, команда это все читает... Нужно было их сконцентрировать на полуфинале. Мы доказали руководству Московской области и губернатору, что мы должны играть в Премьер-лиге», – сказал Юран.

«Химки» заняли второе место в Олимп-ФНЛ, но из-за проблем с финансированием пока не объявили официально о том, что сыграют в Премьер-лиге.

«Химки» вышли в финал Кубка России во второй раз в истории и впервые с 2005 года